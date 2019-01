Borgmester godt tilfreds med politi-indsats mod hashhandel

Borgmester i Svendborg, Bo Hansen (S), har i en længere periode været i tæt kontakt med Fyns Politi på grund af et stigende problem med handel med hash og narkotika i Svendborg. Derfor er det med tilfredshed, at han kan konstatere, at Fyns Politi onsdag gennemførte en storstilet politiaktion i det sydfynske.

Svendborg: Borgmester i Svendborg, Bo Hansen (S), konstaterer med tilfredshed, at Fyns Politi onsdag slog til mod en række adresser i Svendborg, efter både politiet, borgmesteren - og kommunen i det hele taget - har modtaget en række borgerhenvendelser om handel med hash og narkotika i byen.

- Jeg har talt med Fyns Politi om det her igennem længere tid. For der har netop været en gruppe unge mennesker, som i en eller anden grad har været en del af et misbrug, der har fyldt meget i den indre by. Og der har vi netop talt frem og tilbage om, hvordan politiet har kunnet se for sig, at de ville lave en eller anden form for aktion. Og det har jeg sådan set bifaldet. For situationen var ikke holdbar i forhold til, at de samledes i midtbyen og var meget højlydte, fortæller Bo Hansen.

Borgmesteren oplyser, at han blev orienteret om Fyns Politis forestående politiaktionen onsdag morgen, og han fortæller, at ikke alene har politiet og Svendborg Kommune modtaget borgerhenvendelser om salg af hash og narkotika - også Bo Hansen selv har modtaget henvendelser fra borgere, der syntes, at hash- og narkotikasalget var eskaleret.

- Jeg synes jo, at det er rigtig fint, at politiet slår til og er med til at skabe retfærdighed og tryghed for borgerne i området, og i virkeligheden synes jeg også, at det er værd at bemærke, at det er borgere i kommunen, der har taget ansvar og faktisk har gjort noget og givet sin viden videre til kommunen og politiet. Det er jo gjort i reel bekymring for den her gruppe af unge mennesker, der er ude i et misbrug. Borgerhenvendelserne har jo været med til, at aktionen blev en succes, siger han og fortsætter:

- Så jeg håber, at den her aktion også kan være med til at sende et kraftigt signal til de her unge mennesker om, at politiet faktisk slår hårdt ned på de her ting og vil gøre det igen, hvis ikke det ændrer sig fremadrettet, siger han.

Ved aktionen onsdag slog Fyns Politi til mod otte adresser i Svendborg og to adresser på det sydlige Langeland og i alt 17 personer blev sigtet for besiddelse af narko og våben, efter politiet blandt andet fandt 14 kilo hash, otte haglgeværer, to peberspray, MDMA og ecstasypiller.