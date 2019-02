Borgmester efter præsentationen af nyt Simac: Vil prioritere fritlægning af Kobberbækken

Vinderprojektetet for det nye Simac er spændende, synes Svendborgs borgmester Bo Hansen (S), der mener, det efterlader gode muligheder for den videre udvikling af hele bydelen. Han røber desuden, at han gerne ser en fritlægning af Kobberbækken ske som noget af det første, når byggeriet står klar i 2022.

Svendborg: Borgmester Bo Hansen (S) bider mærke i to ting, når han kigger på tegningerne for fremtidens Simac, der netop er blevet præsenteret.

- Et er den her fantastiske bygning, som vil blive skabt. To er muligheden for at udvikle bydelen ved vores havn, lyder det fra borgmesteren, der især har fokus på anden del.

For mens det er Simac og Fonden Svendborg Maritime Uddannelsescenter, der har ansvaret for selve byggeriet, er det op til kommunen at arbejde for at realisere alt det, der skal være rundt om et nyt Simac.

- Når først Simac står der, giver det os mulighed for at skabe en masse omkring. For eksempel det her erhvervskonglomerat, som skal ligge ved siden af. Jeg tænker, også ungdomsboliger på havnen i tilknytning til Simac vil være oplagt, siger borgmesteren, der dog slår fast, at det ikke er ting, der sker med det samme.

- I første omgang er det vores opgave at sætte gang i lokalplanen og samtidigt skabe finansiering til en renovering og omlægning af de arealer, der er op til bygningen, siger han.