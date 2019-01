Borgmester: Sundhedsreform er en demokratisk bet

Svendborg: Set fra Svendborg-borgmester Bo Hansens (S) stol er der ikke her og nu udsigt til de store ændringer for hverken kommunen eller borgerne i det udspil til en sundhedsreform, som regeringen fremlagde onsdag.

Og det er set med hans øjne et af de største problemer.

Regeringen vil nedlægge regionerne og blandt andet erstatte dem med 21 sundhedsfællesskaber, som ifølge regeringen hver skal dække fire til fem kommuner. Undtagen på Fyn, hvor der kun bliver et sundhedsfællesskab, der skal dække samtlige 10 fynske kommuner.

- Ambitionen om det nære sundhedsvæsen gælder så åbenbart kun for resten af Danmark og ikke Fyn, siger Bo Hansen.

Han hæfter sig også ved, at regionsrådene skal erstattes af fem sundhedsforvaltninger, hvor medlemmerne i høj grad bliver udpeget politisk.

- Det er en demokratisk bet. Ministeren skal udpege, hvad der svarer til fem regionsråd. Det er en meget stor magt at give den til enhver tid siddende sundhedminister, og det er meget udansk, siger Bo Hansen.

Han er dog ikke kun kritisk over for udspillet.

- Som udgangspunkt kan kommunerne godt tage større ansvar for den nære sundhedsbehandling på sig. Det giver god mening, siger han.

Der er dog stadig torne på rosen:

- I sidste ende handler det om penge. Med den udligning, vi har i dag, bliver det et meget skrøbeligt fundament, vi skal bygge på, siger borgmesteren.

Også borgmesterens partifælle og formand for kommunens Social- og Sundhedsudvalget, Hanne Klit (S), er skeptisk, hvad angår økonomien.

- Jeg er bekymret for, om der følger penge nok med. Vi så i sin tid, da vi skulle overtage opgave fra amterne, at der ikke fulgte penge nok med. Vores sundhedshus er slet ikke gearet til de nye opgaver, og der er behov for langt mere end de par millioner, som der i udspillet er lagt op til, at vi kan få, siger Hanne Klit.