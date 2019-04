Borgermøde: Hvad sker der, når by og havn smelter sammen?

Hvordan spiller fornyelsen af Frederiksgade sammen med behovet for parkeringspladser på Frederiksø? Det og andre spørgsmå bliver sat til debat, når foreningen By og Land inviterer til borgermøde mandag den 8. april.

Svendborg: Nu mødes by og havn endelig. Efter flere år med udvikling og debat mødes projekterne "Liv i min by" og "Fremtidens Havn" ved fornyelsen af Frederiksgade i Svendborg.

Og hvad sker der så?

Det vil foreningen By og Land gerne undersøge, og derfor har den arrangeret et borgermøde. Her vil tovholderne, byplanlægger Klaus Johannessen for "Fremtidens Havn" og projektleder Jesper Jose Petersen for "Liv I Min By", give en status på hver deres område. Og inddrage borgerne i spørgsmål og debat. Det fortæller By og Lands formand, Rudi Rusfort Kragh.

- Vi vil gerne se, hvordan de to projekter spiller sammen, og hvor går grænsen mellem dem, når by og havn mødes.

- Hvad sker der for eksempel, når der laves trafiksanering i Frederiksgade? Hvis der bliver behov for flere parkeringspladser på Frederiksø, hvor der om kort tid indgås nye midlertidige lejekontrakter på kommunens bygninger. Lad os sige, at der måske skal være et nyt teater i Rundbuehallerne, som nogen taler om, vil broen og øen så kunne rumme den spidsbelastning, der er omkring det? Vi ved ikke, hvad der er tænkt på, og hvad der ikke er tænkt på, men det kunne være interessant at høre om, siger han.

Borgermødet foregår i Matadorstuen på Restaurant Børsen mandag den 8. april klokken 20. Forud for mødet holder By og Land generalforsamling.