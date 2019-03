Borgere indkalder til stormøde: Vi vil have en cykelsti ved Hvidkilde Gods

Borgere på Vester Skerninge- og Ollerup-egnen går i offensiven for at få etableret en cykelsti på strækningen ved Hvidkilde Gods - noget, de har ventet på at få i mere end 10 år. Initiativgruppe inviterer til stormøde for at drøfte sagen.

V.Skerninge/Ollerup: Tålmodigheden er ved at slippe op, og nu må og skal der ske noget.

Det er det klare budskab fra en række borgere i postnummer 5762, der blandt andet dækker over Vester Skerninge og Ollerup.

I 10 år har de ventet på, at der skulle anlægges en cykelsti på den cirka to kilometer lange strækning ved Hvidkilde Gods og Sø, men intet er endnu sket.

Det skal der ændres på, for strækningen er alt for farlig for cyklister, mener gruppen af borgere, der - med god støtte fra skoler og uddannelsesinstitutioner i både lokalområdet og i Svendborg - har valgt at gå ind i kampen for at få cykelstien realiseret.

- Situationen er ved at være for grotesk og presserende til, at vi kan sidde på hænderne, siger Jens Fabricius Hansen, der er tidligere skoleleder på Vester Skerninge Friskole og en aktiv del af borgerinitiativet Forum 5762.

Det er i det regi, at der for noget tid siden blev nedsat en særlig cykelstigruppe, der skulle arbejde for etableringen af en cykelsti. Den gruppe sidder Jens Fabricius Hansen med i.

- Det er absurde forhold, at når man cykler mod Svendborg og kommer forbi efterskolen, forsvinder cykelstien pludseligt under en, og så befinder du dig i det sorteste hul rent sikkerhedsmæssigt, siger han med henvisning til, at der både før og efter strækningen, der går rundt om godset, er cykelsti.

Målet er at lukke det hul, så man kan cykle på cykelsti hele vejen fra Ollerup til Svendborg.

- Måske har vi vænnet os til, at det er sådan, som det er i dag, men det behøver det ikke at være, siger Jens Fabricius Hansen og forklarer, hvad cykelstigruppens rolle er.

- Når der stadig ikke er gjort noget, må det være fordi, at beslutningstagerne ikke er helt klar over, hvordan vi ser på det her i lokalområdet. Vores dagsorden er derfor at vise dem problemet og fortælle dem, hvor mange vi er, som mener, at det her er helt grotesk.