Borgere bakker op: Lokalsamfund redder ødelagt badebro med donationer

Hesselager: Det skal være løgn, har de formentlig tænkt, borgerne i Hesselager og omegn.

Bidsk højvande skal ikke sætte en stopper for fornøjelsen af den nye badebro, der i sommer blev sat op ved Holmskov Strand, efter at det lykkedes en flok idérige og ihærdige badedamer at rejse de 268.000 kroner, det ville koste at få sådan en rejst.

- Jeg synes, det er så imponerende, og jeg er så ydmyg, glad og respektfuld over den opbakning, vi har fået. Jeg er virkelig rørt dybt. Det er så flot.

Sådan lyder det fra Karen Vibeke Andersen, der var en af frontkvinderne i arbejdet for at rejse midler til broen i første omgang.

Dermed var hun også en af de første til at begræde det, da de to omgange heftigt højvande og vind i begyndelsen af januar ødelagde en del af broen og gjorde det nødvendigt med en omfattende reparation. Som der altså ikke umiddelbart var penge til.

Men nu har lokalsamfundet reddet broen. For tre ugers tid siden blev en indsamling blandt borgerne i Hesselager sat i værk i håb om, at det kunne lykkes at rejse de penge, det ville koste at få broen repareret. 17.550 kroner er strømmet ind til broen, der nu kan blive hel igen.

- Vi kan se, det er borgere fra Hesselager, sommerbadere, sommerhusfolk og vinterbadere, der har givet penge. Og der er også nogen fra både Tårup og Svendborg, som kommer og bader her, der også har givet penge. Det er så flot, siger Karen Vibeke Andersen.

Broen er finansieret af fonde og tilskud fra Svendborg Kommune og er bygget, så den skal kunne stå ude hele året. Det var den del, der står på land, og som gør broen handicapvenlig, der blev løftet op og ødelagt af højvandet i begyndelsen af januar.