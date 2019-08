Borgerbudget: I Gudmekongens Land taler de om nyt ungested, elløbehjul og vikingemarked

Borgerne i landsbyklyngen for Gudmekongens Land, der blandt andet dækker over Gudme, Gudbjerg, Oure og Hesselager, er gået i gang med at finde ud af, hvad de vil bruge det såkaldte borgerbudget fra Lokaludvalget til. Og idéerne er mange.

- Bosætning var ikke uventet en del af diskussionen, og der blev talt meget om, hvad for nogle projekter, man kunne sætte i gang for at højne bosætningen i vores område, som vi jo alle er interesseret i, siger talsmanden for landsbyklyngen, der dækker landsbyerne Gudme, Gudbjerg, Lakkendrup, Brændeskov, Lundeborg, Bøsøre, Hesselager, Oure og Vejstrup - og alt det imellem.

Jo, idéer var der nok af torsdag aften, da landsbyklyngen Gudmekongens Land var vært for et borgermøde. Her skulle de fremmødte sammen med repræsentanter fra klyngen drøfte, hvad et borgerbudget på 200.000 kroner, som Lokaludvalget har stillet til rådighed, eventuelt skal bruges på.

Andre slog et slag for at lave et sted, hvor de unge i lokalområdet kunne mødes.

Sydøstfyn: Nogle kunne godt tænke sig alternative måder at komme rundt på med tanke på, at der ikke kører mange busser i området.

Noget for de unge

Et af aftenens mest konkrete forslag var det om et ungested i lokalområdet.

- I vores små samfund sker det ind i mellem, at unge mennesker ikke altid opfører sig okay. Formentlig fordi de ikke har et sted at være og derfor sidder rundt omkring. Så der blev talt om, hvad vi kunne gøre ved det, og et forslag var at gøre noget i forbindelse med juniorklubben, så der også var noget og et sted for dem efter 6. klassetrin, siger han uden at påstå, at det står værre til på det område end andre steder.

- Det er noget, de fleste lokalsamfund i kommunen oplever. Men tanken er da, at vi måske kunne lave noget, som er mere organiseret, hvor der måske også var nogle voksne til at hjælpe til, og at det kunne blive godt.