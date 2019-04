Svendborg: Da bommene gik ned ved togoverskæringen ved Svendborg Vest onsdag middag gik de ikke op, efter toget var passeret, sådan som de plejer.

I stedet blev bommene nede, og det betød at busser og biler holdt i kø i op mod 20 minutter, til de bakkede væk og fandt andre ruter, fortæller Lars Bay-Petersen, der selv var passager på en af busserne på vej fra Svendborg mod Ollerup.

- Vi holdt der bare, og folk begyndte at gå ud af busserne for at se, hvad der foregik, siger han og fortæller, at det endte med at busser og biler bakkede væk fra togoverskæringen for at finde andre ruter.

Banedanmark bekræfter, at man ved middagstid onsdag fik en melding om, at der var problemer med togoverskæringen, men kunne ved 13-tiden onsdag ikke oplyse, om der var kommet orden i sagerne igen.

Det kunne til gengæld Fynbus, der kunne konstatere, at busserne igen kører over skinnerne ved Svendborg Vest, oplyser Martin Krogh, der er kommunikationschef hos Fynbus.

- Men det har betydet, at de involverede busser nu kører med store forsinkelser, siger han og oplyser at det drejer sig om rute 931.