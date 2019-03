Boligmangel: Krav om bopælspligt i midtbyen

Der er bopælspligt, hvis man fremover køber et hus her i midtbyen, i Strandvejs- og Strandhuse-kvarteret og i Kogtved ud til Skovsbo Strand. Her indføres nu et flexboligstop, som også gælder for Lundeborg. Arkivfoto: John Fredy

Svendborg Kommune udsteder stop for tilladelse til at bruge et hus som fritidsbolig. Flexboligstoppet gælder Lundeborg, Svendborg by og området langs kysten mod Kogtved.

Svendborg: Det er slut med at købe en bolig i bymidten i Svendborg og få en tilladelse til at bruge den til fritidsbolig. Politikerne har udstedt et såkaldt flexboligstop, fordi administrationen på rådhuset har oplevet en markant stigning i antallet af henvendelser, og samtidig er der mangel på boliger i midtbyen. På den baggrund har politikerne i Teknik- og Erhvervsudvalget indført et stop for tilladelse af flexboliger i et område, der dækker midtbyen, Strandvejs- og Strandhuse-kvarteret og Kogtved ud til Skovsbo Strand. Desuden er der indført et flexboligstop i Lundeborg. - Vi vil ikke have en bykerne og et havneområde, der består af sommer- og fritidshuse, men ønsker en by og en havn, der er levende året rundt. Det samme gælder for Lundeborg, der godt kunne udvikle sig til et sted, hvor folk kun bor halvdelen af året, og det ønsker vi ikke, siger Flemming Madsen (S), formand for Teknik- og Erhvervsudvalget.

Flexbolig En flexbolig er en helårsbolig uden bopælspligt.Når en helårsbolig er registreret som flexbolig, er der ingen bopælspligt, og det er muligt at bruge boligen som fritidshus eller som et ekstra hjem. Der er ingen lovmæssig begrænsning, der siger, hvor meget eller hvor ofte huset skal anvendes. Man kan godt bo permanent i sin flexbolig.



Det er også muligt at udleje sin flexbolig efter reglerne i sommerhusloven.



Sommerhuse ligger i modsætning til flexboliger i særlige sommerhuszoner. Desuden er det som hovedregel kun tilladt at bo i et sommerhus fra den 1. marts til den 31. oktober.

Der indføres nu et flexboligstop i området med 1-tallet. I områderne 2, 3 og 4 vil det fortsat være muligt at købe et hus og give det flexboligstatus. Kort: Svendborg Kommune

Mangel på lejligheder Der har hidtil ikke været et flexboligstop i Svendborg, fordi efterspørgslen har været begrænset, og der ikke har været mangel på boliger. Men det har ændret sig nu, hvor der i følge kommunens embedsmænd er mangel på lejligheder i midtbyen i alle størrelser. Det oplever folkene på rådhuset på nærmeste hold, når der er behov for genhusning - for eksempel i sager om skimmelsvamp. - Vi har problemer, når vi skal anvise boliger, og i sådan en situation kan vi ikke have boliger stående, som bliver brugt som sommer- og fritidshuse, siger han. Svendborg Kommune fik sidste år 35 henvendelser fra borgere, der ønskede at bruge deres ejendom som flexbolig. Der blev udstedt 18 tilladelser, inden embedsmændene i november satte bremserne i og indførte et midlertidigt stop for at få politikerne til at vurdere sagen. Det er nu sket, hvor der er indført et stop i de beskrevne områder. Man har også vurderet behovet for et flexboligstop i Rantzausminde, Vindeby og den vestlige del af Thurø, men her er det fortsat muligt at købe en bolig og få tilladelse til at bruge den som flexbolig.

9 tilladelser på havnen Flexboligstoppet i midtbyen, dele af vestre bydel og Lundeborg gælder ikke med tilbagevirkende kraft. Det betyder blandt andet, at 9 af de 37 lejligheder i ES Ejendommes boligbyggeri på Jessens Mole fortsat kan sælges som flexboliger uden bopælspligt. Der er givet i alt 76 flexboligtilladelser i Svendborg Kommune. 64 af disse er udstedt fra 2014 til 2018.