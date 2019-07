Boligforeningen BSB og Domea er godt i gang med planerne om at bygge 11.000 kvadratmeter almene boliger på grunden, hvor Nordre Skole lå. Men det har været svært at få økonomien til at gå op. Årsagen er, at byggeboom landet over har sendt byggepriser på himmelflugt - både materialer og håndværkernes løn. Men nu skulle man altså være klar til at sende byggeriet i udbud efter sommerferien.

Svendborg: Det almene byggeri på grunden på Mølmarksvej, hvor Nordre Skole lå, var i første omgang planlagt til at stå færdigt i begyndelsen af 2020.

Den plan er dog siden skredet, og det er den igen, så man nu først regner med, at man kan påbegynde byggeriet i begyndelsen af 2020 og færdiggøre det cirka 15 måneder senere.

Forsinkelsen skyldes blandt andet, at det trak ud med den lokalplan, der skulle laves for området. Desuden har man været nødt til at rette projektet til ad flere omgange for at få budgettet til at stemme.

Når man bygger almene boliger, er man nemlig bundet af, at man ikke må bygge for mere end 20.000 kroner pr. kvadratmeter. Og det er ikke så lige til at holde sig under det loft samtidig med, at der er byggeboom i Danmark, hvor priserne på håndværkere og materialer er steget.

- Vi har rettet til i projektet og gjort det mere ens nogle steder; blandt andet med nogle mere ens opgange, fortæller Karsten Pedersen, der er projektudviklingschef hos bygherren Domea, og forklarer, at jo mere ens, der skal bygges, jo billigere kan man ofte gøre det.

Han fortæller desuden, at projektet har skiftet navn fra Borgen til Nordre Park, og lader forstå, at vinduerne også er et område, hvor man med en mere almindelig type vinduer har formået at reducere i prisen for byggeriet.

- Jeg vil tro, at vi undervejs har ligget 10-15 procent over loftet på 20.000 kroner pr. kvadratmeter. Der har vi i fællesskab i byggeudvalget sagt, at det for os er vigtigt, at vi ikke skal ud at spare efter en licitation. Vi vil hellere gøre det nu, siger han som forklaring på, at man har arbejdet med at reducere kvadratmeterprisen for byggeriet forud for, at det bliver sendt i EU-udbud efter sommerferien.