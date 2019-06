Boghandler og naturelsker anbefaler: Madlavning med ingredienser fra naturperle og noget til de kreative

Lav mad fra naturen

- Thurø er en sand naturperle. Langs vandet har vi nogle skønne stier, og så har vi Thurø Rev. Det er et skov- og engområde med masser af oplevelser rundt i naturen, og der er næsten lige anlagt en ny bro, som falder ind i naturen.

- Udover at jeg er naturmenneske, nyder jeg også at lave mad af ingredienser fundet i naturen. Lige nu er jeg i gang med at lave hybenrose-sorbet. De gror flere steder i området nær stierne på Thurø. Og det er lige nu, at man skal ud og plukke dem, da det er ved at være sidst på sæsonen, inden blomsterbladene ryger af.

- Det er også lige nu, man kan lave hyldeblomstsaft. Det har jeg stående hjemme i køleskabet og står og trækker. Man kan nemt finde rigtig mange ingredienser i naturen.