Bøvl med skinnen: Forsat ingen togdrift mellem Ringe og Svendborg

Det trækker ud med at få repareret et skinnebrud ved Ringe, oplyser Banedanmark.

Svendborg/Ringe: Skal du med tog til eller fra Svendborg, så belav dig på at køre med bus.

I et tweet i morges kunne Banedanmark således melde om et skinnebrud ved Ringe, og klokken 15.36 kom der så nok et tweet med besked om, at det tager sin tid at få udbedret fejlen.

Der vil frem til klokken 19 være togdrift mellem Ringe og Odense hver halve time, mens der vil blive sat busser ind mellem Ringe og Svendborg.

Meldinger om, hvornår bruddet er udbedret, er der ikke, mens tweetet til gengæld indeholder en opfordring om at holde sig orienteret på Rejseplanen.