Børnenes middagslur ødelagt: Børnehave lænset af indbrudstyve

- Vi brugte højttalerne til at afspille musik for børnene. Og når de skal holde siesta efter frokost, sætter vi en historie på. De mindste falder typisk i søvn til den, mens de større børn ligger og slapper af og lytter, og det kan vi så ikke i den kommende tid. Det er drønærgerligt, siger Lene Hansen, der er usikker på, om højttalerne bliver erstattet af nye.

Nænsomme tyve

Hun fortæller også, at indbruddet blev begået omkring klokken 21 og fik alarmen til at bimle.

Da vagten nåede frem, var tyven eller tyvene dog over alle bjerge - men det var bestemt til at se, at børnehuset havde haft visit.

- Kontoret er rodet igennem, og et skab er brudt op, siger Lene Hansen, som ikke har overblik over, om der er stjålet andet end de to højttalere.

Og så glæder hun sig over en enkelt ting.

- Tyvene er kommet ind ved at pille listerne af et vindue og tage glasset ud. De har i det mindste ikke smadret det, siger hun.

Hun fortæller også, at børnene tager situationen nogenlunde i stiv arm.

- De har været oppe at køre, for det er jo lidt spændende. Men de er "øv" over, at de ikke kan høre historier, når de skal have siesta. Vi må se, om vi kan finde noget Youtube-video, vi kan afspille på en telefon, eller også må vi selv læse for dem, siger hun.

De stjålne højttalere er af mærket Sonos og har en værdi af henholdsvis 4000 og 1500 kroner, oplyser Lene Hansen.