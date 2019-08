Børnenes kunstskib Bibiana lægger til kaj i Svendborg

Svendborg: M/S Bibiana lægger til kaj i Svendborg fra onsdag den 14. august til søndag den 18. august. Og skibet er ladet med tentakler, finner og blæksprutters meterlange fangarme, der snor sig fra loftet. Danmarks kunstskib for børn inviterer på eventyr i dybhavet med ny udstilling for børn i skibets lastrum. Her kan skoleklasser og familier over hele Danmark gå på opdagelse med uv-lygter og blive klogere på dybhavets magiske verden.

I udstillingen fortælles historien om dybhavets lygtefisk og søslanger blandt andet baseret på de prisbelønnede illustrationer af Klimova fra børnebogen "Dybhavseventyr". De to dybhavsdyr danner et helt særligt venskab på bunden af det bydeste hav, og udstillingen berører således temaer såsom venskab, ensomhed og identitet.

Bibiana Danmark er en non-profit forening, der formidler kunst og kultur til børn - og især ønsker at inddrage børnene og deres ideer som inspiration til, hvordan vi alle kan blive klogere på verdenen omkring os. /exp