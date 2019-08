Børnehavebørn er rykket ind på Lundby Skole: Det er sjovt at lege med de små

I efteråret 2017 blev det besluttet, at de to børnehuse Melbyhuset og Lundbyhuset skulle lukke og i stedet flytte ind på Lundby Skole. Siden torsdag har små og store børn leget side om side, og det går fint, forlyder det fra personalet.

Lundby: Det er fredag formiddag, og to klasser på Lundby Skole er i fuld gang med idrætstimen på den store plæne. På sidelinjen finder man en flok børnehavebørn i fuld gang med leg og spas, mens de store udfolder deres atletiske evner. - Løb, Alma. Løb!, råber 11-årige Alma Augusta Lykke Andersens lillesøster indover græsset. Det er ikke så tosset at have familiært heppekor i idrætstimen, fortæller Alma. Men det er ganske nyt. For efter at Alma og veninden Mathilde Krøyer Bjerg Vollmer Johansen, 10, er startet i skole igen torsdag, er der kommet flere børn på matriklen. Lundbys to børnehuse er nemlig flyttet ind på skolen, hvor de har fået til huse i de gamle sfo-lokaler. Hvor indendørsområderne er opdelt, er udearealerne dog fælles. Og de fleste børnehavebørn nyder de nye omgivelser. - Det er dejligt at være et nyt sted. Det er sjovt at være her, og alle mine venner er flyttet med, fortæller 5-årige Liva Jul Hougaard. Melbyhuset og Lundbyhuset, der tilsammen har udgjort Lundby Børnehave, er rykket ind på skolen, efter at det i byrådet i 2017 blev besluttet at lave en såkaldt arealeffektivisering for at spare nogle penge. Det trak ingen sure miner hos hverken personale, forældre eller børn, og 1. august rykkede børnehavebørnene så over på Lundby Skole. Og det passer skolepigerne Alma og Mathilde fint. - Jeg har ingen mindre søskende, så jeg synes, det er sjovt, at der er kommet små børn her. De siger jo nogle underlige ting og pjatter, fortæller Mathilde Krøyer Bjerg Vollmer Johansen. Alma er enig, men synes også, det føles mærkeligt pludseligt at være flere mennesker på skolens område. - Men jeg har både min lillesøster og lillebror her, og det, synes jeg, er meget rart, siger Alma Augusta Lykke Andersen. Og det er jo en god idé at flytte de små børn herover, for så kender de allerede stedet, når de skal starte i skole, bliver de to piger enige om.

Om flytningen af Lundby Børnehave Fra 1. august 2019 rykkede børnehusene Melbyhuset og Lundbyhuset, der tilsammen udgjorde Lundby Børnehave, ind på Tåsingeskolen - afdeling Lundby. Der er lige nu 28 børn, og der er cirka 140 elever på skolen.Vurderingen er, at kommunen sparer omkring 450.000 kroner om året i ejendomsdrift på manøvren. Dette gælder både flytningen af børnehaven samt Landet Bibliotek, som flyttede ind på skolen i december.Det er en såkaldt arealeffektivisering, som er besluttet af byrådet. Målet er en besparelse på 11 millioner kroner på driftsudgifter i 2020. Af dem skal seks millioner kroner komme fra arealeffektiviseringer, mens de fem millioner skal findes ved gøre driften mere effektiv.

Skolebørn og børnehavebørn i fælles leg på Lundby Skole, hvor de nu deler matrikel. Foto: Linea Andersen

Ser efter de små - Hov, kig efter de små, siger pædagoisk teamleder Karen Søvad til en skoledreng i fuld fart på banancykel. De store børn skal lige vænne sig til, at der nu er mindre børn på legepladsen. Noget, pædagogerne løbende vil påminde dem om, for at alle kan omgås hinanden på udearealerne. Trods kun to forløbne dage, hvor store og små har været side om side, vurderer Karen Søvad dog, at det går godt. - De store er faktisk rigtig gode til at holde øje med de små, siger Karen Søvad. Afdelingsleder Dorte Leerbek tilføjer. - I de to dage, skolebørnene har været her, har vi oplevet, at de i høj grad søger de små, siger hun.

Her ses Mathilde Krøyer Bjerg Vollmer Johansen, 10, i færd med at skubbe en gruppe børnehavebørn, der netop er rykket ind på skolen. Foto: Linea Andersen

Godt for lokalsamfundet Det hele er dog trods alt rimelig nyt, og der mangler stadig at komme styr på nogle ting. - Der er for eksempel ikke hegn omkring skolen, og der er store huller i buskene, hvor børnehavebørnene kan gemme sig. Så vi er ekstra vågne og har et øje på hver finger, fortæller Karen Søvad. Også en ny legeplads er under opbygning, og det, der skal være det nye sfo-lokale, er lige nu også ved at blive tømt ud og gjort i stand. - Så der emmer stadig lidt af ombygning og rokering, siger Dorte Leerbek. Dog er det nye fælles køkken, som er bygget på et tidligere udeareal med sandkasser, færdigt. Landet Bibliotek er i samme forbindelse også rykket ind på skolen. Det flyttede i december, hvor det nu fungerer som folke- og skolebibliotek. - Visionen har været at få et fælles hus og område, og det er det blevet. Hvor vi før var skoleorienteret, er vi jo blevet en blanding af et kultursted og et sted med et udvidet børnemiljø. Og det, tror jeg, er godt i et lokalsamfund, siger Dorte Leerbek.

Børnehusene Melbyhuset og Lundbyhuset er per 1. august flyttet ind på Lundby Skole. Her holder de til de tidligere sfo-lokaler. Foto: Linea Andersen

Mere tryghed På det store fællesareal er det ved at være tid til, at børnehavebørnene skal ind til frokost. De kender efter kun syv dage allerede deres pladser og venter pænt på tilladelse til at åbne madpakkerne. - Værsgo, siger Karen Søvad, og alt fra madder med æggesalat til leverpostej og snacks som figenstænger og kiks bliver flittigt pakket ud. Børnene, der sidder her, går nu en fremtid i møde, hvor de kan være blive på samme matrikel helt indtil 6. klasse. Det, tror personalet i både børnehave og skole, er en god ting. - Det, vi er optaget af i de pædagoiske kredse, er jo overgangen fra det ene til det andet. Vi tror på, at vi kan minimere udfordringerne ved, at børnene forbliver på den samme matrikel. Og at det giver dem noget tryghed, at de er det samme sted, mener Dorte Leerbek. Der holdes åbningsreception på skolen for interesserede onsdag 14. august klokken 13.

Lundby Børnehave er fra 1. august flyttet ind på Lundby Skole. Indendørs arealerne er opdelt, men de store og små børn deler udearealerne. Her børnehavebørnene i gang med fredagens frokost. Foto: Linea Andersen

