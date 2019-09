Børnebal i Borgerforeningen

Svendborg: Musikkenborg og Borgerforeningen byder lørdag den 21. september de fynske børnefamilier indenfor til en en-dags festival med fire shows og et væld af aktiviteter for børn i alderen 0-12 år. Udover shows i Guldsalen er der babylounge for de yngste, Monito's legezone til de lidt større børn og en masse leg og overraskelser.

Borgerforeningen bliver, i følge en pressemeddelelse, omdannet til, hvad man på dagen kunne kalde "Børneforeningen", hvor alt foregår på børnenes præmisser. Selv caféen er gået i barndommen med et udvalg af børnevenlig mad. Byg-selv pandekager og popcorn er blandt andet på repertoiret.

Arrangørerne fra børnekultur-virksomheden Musikkenborg, det lokale musikerpar, Luise og Anders Føns Haaber, funderer denne event på mange års erfaring og en hulens masse inspiration fra hele Danmark. De arbejder efter princippet "børneperspektiv", når de ganske bogstaveligt går ned på knæ og ser verden med børnenes øjne. Fra det perspektiv bliver det tydeligt, hvad der virker for børn og optager dem, og det er grundlaget for deres ide til Børnebal.

- Det skal være en dag, hvor børnene føler, at de er 100% i fokus. Vi er enormt optaget af at give børnene den allerbedste kvalitet. Det har de fortjent, og så må vi sørge for, at stemningen bliver så opløftet, at de voksne leger med, siger Luise Føns Haaber.

Det er et flytbart koncept, som Musikkenborg har udviklet, hvilket er heldigt - for som Anders Føns Haaber erfarer:

- Vi har allerede fået henvendelse fra Ebeltoft og fra Haderslev, som gerne vil have Børnebal til deres by.

Musikkenborg og Borgerforeningen åbner dørene lørdag d. 21. september kl. 10-16, ogbilletter købes på www.kulturhussvendborg.dk - det er gratis for børn under 12 år.