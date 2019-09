Børn kan blive verdensmestre i skrald på Svendborg Bibliotek

Svendborg: Når man sorterer sit affald, er man med til at passe på jord, lyder det i en pressemeddelelse fra Svendborg Bibliotek.

Men hvordan hænger det sammen? Det kan man høre mere om, når Vand og Affald kommer på besøg i børnebiblioteket lørdag 21. september mellem kl. 11 og 12. Her kan du høre om affald og genbrug fortalt i børnehøjde.

I efteråret fokuserer Svendborg Bibliotek på bæredygtighed i arrangementer, udstillinger og andre aktiviteter. Arbejdet er inspireret af FNs 17 verdensmål for bæredygtighed og tæller blandt andet et lynforedrag om kød, en workshop om investering for kvinder, fællesspisning a la Cittaslow og meget mere. /EXP