Politikommissær Jack Liedecke, Fyns Politi, oplyser, at det var politiet, der fandt de to dræbte børn og deres døde far i hjemmet på Nørregårdsvej. Det skete tirsdag klokken 16.25.

Stenstrup: Den første henvendelse fik politiet fra en pårørende, der i bekymring ringede klokken 14.35. Knap to timer senere, klokken 16.25 fandt politifolk tre lig i familiens hjem på Nørregårdsvej i Stenstrup.

Politiet vurderer fra start, at der er tale om en 47-årig mand, der har dræbt sine to børn, en pige på seks år og en dreng på otte år, og derefter har taget sit eget liv.

Politikommissær Jack Liedecke vil ikke fortælle nærmere om, hvorvidt der fundet et afskedsbrev, eller hvad der i øvrigt er fundet på stedet. Heller ikke, hvem der foretog anmeldelsen.

- Vi kalder det en familietragedie, og det gør vi i den type sager for at kunne lukke ned for detaljerne i et forsøg på at skåne familien bedst muligt, siger han.

- Rent juridisk er der tale om et dobbeltdrab og efterfølgende selvmord, men nu skal vores tekniske undersøgelser selvfølgelig være færdige, inden vi kan være fuldstændig sikre på, hvad der præcist er foregået, siger Jack Liedecke.

Han understreger, at sagen behandles fuldstændig som andre drabssager.

- At vi kalder det for en familietragedie er for at beskytte familien, men det betyder ikke, at vi reducerer efterforskningen. Vi laver de samme tekniske undersøgelser og de samme afhøringer, som ved andre sager.