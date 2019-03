Bodega ribbet for sprut, tobak og penge

Svendborg: Et koben og en knust rude og så havde tyven eller tyvene fundet vej ind på Six-pence Bodega.

Mellem tirsdag aften og onsdag morgen havde bodegaen, der ligger på Wandallsvej, ubudne gæster.

Ruden i døren var blevet knust og med hjælp fra et koben, kom tyveknægten indenfor. Og gerningsmanden tog godt for sig. Der blev både rippet tobak og spiritus ned fra hylderne, men også to pengekasser fra nogle spilleautomater blev stjålet.

Vi forsøgte at få en kommentar fra bodega-ejer Per Rytter, men han ønskede ikke at kommentere indbruddet. /limai