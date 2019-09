Bliv verdensmester i skrald på Svendborg Bibliotek

Svendborg: Vidste du, at affald er værdifuldt? Når du sorterer dit affald, er du med til at passe på vores jord, men hvordan hænger det sammen?

Det kan du høre mere om, når Vand og Affald kommer på besøg i børnebiblioteket lørdag 21. september kl. 11 - 12. Her kan du høre om affald og genbrug fortalt i børnehøjde, blive klogere på, hvad vi kan bruge vores affald til og lære om, hvordan vores affald sorteres rigtigt, lyder det i en pressemeddelelse fra Svendborg Bibliotek.

I efterårets 2019 fokuserer Svendborg Bibliotek på bæredygtighed i arrangementer, udstillinger og andre aktiviteter. Arbejdet er inspireret af FNs 17 verdensmål for bæredygtighed og tæller blandt andet et lynforedrag om kød, en workshop om investering for kvinder, fællesspisning a la Cittaslow og meget mere.

Se bibliotekets fulde efterårsprogram på issuu.com (søg Svendborg Bibliotek) eller hent det på dit nærmeste bibliotek.