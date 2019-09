Bliv klog på Svendborgs kloakker

Svendborg: Lørdag 14. september kl. 12-16 kan man på Genbrugsstationen på Miljøvej i Svendborg blive klogere på kloakker.

Her står Vand og Affalds spildevandsteam klar til at fortælle om det, der sker under jorden. Vidste du eksempelvis, at der gemmer sig et kæmpe spildevandslager lige under Elgiganten og Harald Nyborg?

Det og meget andet om kloakker, regnvand og spildevand kan du blive klogere på, når Vand og Affalds spildevandsteam besøger genbrugsstationen og under mottoet "dit spørgsmål for en pølse" gør dig klogere på alt det, der sker under jorden.

