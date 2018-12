Blev løsladt i sidste uge: Nu er avisbud fængslet igen i trafikdrabssag

31-årig litauer, der er sigtet for trafikdrab på 49-årig kvinde, skal alligevel i fængsel, efter landsretten omgjorde byrettens løsladelse.

Byretten havde ellers løsladt den 31-årige mand , der arbejder som avisbud, da der onsdag i sidste uge endnu ikke forelå et resultat af den narkotest, som skulle give endegyldigt svar på, om han var påvirket af cannabis, da ulykken skete.

Svendborg: En afgørelse i landsretten betyder, at en 31-årig mand fra Litauen alligevel skal i fængsel, efter han påkørte og dræbte 49-årige Mette Moesgaard Hansen søndag den 9. december. Han er nu varetægtsfængslet i foreløbig fire uger.

Væltet af taxa

Søndag den 9. december kom Mette Moesgaard Hansen cyklende ad Vestergade klokken tre om natten, da en taxa svingede ud fra en sidegade trods ubetinget vigepligt og væltede den 49-årige kvinde af cyklen. Bag taxaen kom den 31-årige mand kørende i en varebil, og også han svingede ud og ramte dermed cyklisten, som blev dræbt på stedet.

Begge bilister blev sigtet for uagtsomt manddrab, men den 31-årige blev fremstillet i grundlovsforhør, fordi en test på ulykkesstedet viste spor af cannabis. Han forklarede i grundlovsforhøret, at det var flere uger siden, at han havde røget en joint, men han blev varetægtsfængslet i tre dage, mens man ventede på resultaterne af en ny test.

De resultater lod imidlertid vente på sig, så onsdag valgte byretten at løslade manden. Den beslutning valgte anklagemyndigheden at kære til landsretten, og den højere retsinstans nåede altså frem til en anden konklusion end byretten.

Anklager Anne Marie von Lowzow læste op fra landsrettens kendelse, hvor der blev argumenteret med, at man på baggrund af obduktionsrapportten, en videooptagelse af ulykken fra varebilens forrude, den positive narkotest, forbrydelsens grovhed samt af hensyn til offentlighedens retsfølelse havde besluttet at omgøre byrettens beslutning og varetægtsfængsle den 31-årige mand.