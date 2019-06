Bjerreby: Stram Kurs næsten lige så store som Alternativet

Bjerreby: Ud af de 1409 stemmer i Bjerreby på Tåsinge valgte næsten lige så mange at stemme på Alternativet som på Stram Kurs.

Stram Kurs fik 41 stemmer, mens Alternativet fik 46 stemmer. Der var 37 stemmer til Nye Borgerlige, mens der var 12 stemmer til Klaus Riskær Pedersen.

Udover de nye partier var der fremgang for alle de andre partier undtagen Liberal Alliance og Dansk Folkeparti.

Det lykkedes lige nøjagtigt for Socialdemokratiet at blive det største parti med 386 stemmer foran Venstres 377 stemmer. Trods et stemmetab på 65 lykkedes det Dansk Folkeparti at blive det tredjestørste parti med 152 stemmer.