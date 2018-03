Tåsinge: Der skal laves en miljøkonsekvensrapport for det biogasanlæg, ejeren af Andekærgård på det sydvestlige Tåsinge ønsker at opføre ved sin bedrift af malkekøer.

Det blev medlemmerne af Teknik- og Erhvervsudvalget enige om på det seneste møde, og det er i overensstemmelse med gårdejerens eget ønske.

En miljøkonsekvensrapport er det, man hidtil har kaldt en VVM-redegørelse - en vurdering af virkningen på miljøet. Og det er mængden af gylle, der kan behandles i anlægget, der gør, at realiseringen af anlægget kræver en miljøkonsekvensrapport. Rapporten kommer efterfølgende til at danne grundlaget for resten af planprocessen, der omfatter et kommuneplantillæg og en lokalplan.