Bilværksteder ramt af hærværksbølge: Nogen kører rundt og sprætter dæk op

Sådan her har mange biler i Svendborg og Skårup set ud. For i løbet af weekenden har flere bilforhandlere været udsat for hærværk, hvor mange biler har fået stukket hul i dækkene. Arkivfoto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Flere værksteder og bilforhandlere har i weekenden været udsat for hæmningsløs opsprætning af dæk. Det skal eftersigende være nogen, der kommer i bil og hurtigt flænser dækkende op for så at køre videre. Det er irriterende og dyrt, lyder det hos bilværkstederne.

Svendborg: Biler, der ligger på maven, fordi dækkene er tømt for luft. Det er synet, som flere bilforhandlere og værksteder er mødt ind til i løbet af weekenden. En anmeldelse på politiets døgnrapport fortæller, at TE Biler på Kuopiovej i Svendborg havde besøg af hærværksmændene mellem fredag og lørdag. Her blev dækkene på 10 biler sprættet op. Det selvom indehaver Thomas Egebo bor lige bagved. - Jeg kom ud lørdag morgen og ser, at bilerne ligger på maven. Jeg synes, det er vildt, at de overhovedet er her, når jeg bor lige ved siden af, fortæller Thomas Egebo. Og han er langt fra den eneste, der har været udsat for den nådesløse partering. For blot 500 meter væk har virksomheden Bilforum fået samme omgang. Fire biler har fået flænset dækkene. For fire uger siden fik firmaet også smadret ruder og lygter i en udstillingsbil. Det fortæller ejer Kurt Christiansen. - Det er irriterende. Og det med dækkene går lige under grænsen for vores selvrisiko, så det er dyrt for os at få lavet det, siger han og tilføjer: - En af bilerne, som har fået stukket dækkene i stykker, kunne være solgt i weekenden. Vi har ikke kunne gøre noget, før vores værkstedsfolk var tilbage mandag. Det er frustrerende, siger Kurt Christiansen.

Bilforum i Svendborg er et af de steder, som har fået sprættet dæk op i løbet af weekenden. Ejer Kurt Christiansen (til venstre) er godt træt af det. Arkivfoto fra 2016.

Meningsløst Ude i Skårup kan de også berette om ødelagte bildæk. Skårup Auto Service, der ligger på Vildmarken, har fået sprættet dækkene op på firmavarevognen natten mellem fredag og lørdag. Det samme er dækkene på naboens varevogn, fortæller indehaver af Skårup Auto Service Steen Fønsskov. - Jeg har også fået oplyst af nogle kunder, at otte biler i Vestergade i Skårup og to på Nyborgvej har oplevet det samme, oplyser han. Steen Fønsskov har aldrig oplevet noget lignende og synes, det virker meningsløst. - En kunde, der kom og skulle have ordnet dækkene, fortalte også, at nogle naboer havde set en bil køre forbi, hvor nogle mænd stoppede op, sprang ud af bilen og skar i de dæk, der vendte ud til vejen. Der blev råbt efter dem, hvorefter de skyndte sig videre, siger Steen Fønsskov og tilføjer, at kunden fortalte, at de ikke nåede at fange nummerpladen.

Ingen spor sHos TE Biler og Skårup Auto Service er der videoovervågning, men det er svært at se, hvad der foregår, da det er mørkt. - Vi kan bare se silhuetten af en bil, fortæller Steen Fønsskov fra Skårup. Alle tre bilforhandlere nævner, at de ikke tror på, det er rettet på dem som person. De mener, det handler om nogen, der synes, det er sjovt at stikke knive i dæk. - Hvis det havde været rettet mod mig personligt, ville de måske nærmere have ridset i bilerne, fortæller Thomas Egebo fra TE Biler. Hos Bilforum vil man nu have overvågning. - Det må være nogen, der ikke har tid til andet, men det er ærgerligt. De ved ikke, hvor slemt det går ud over os, siger Kurt Christiansen. Fyns Politi har p.t. ingen spor at gå efter. - Vi kan bare håbe, at nogen har set noget. Vi er afhængig af hjælp fra borgere, siger politiassistent Poul Hollensted. Ifølge døgnrapporten er det dog ikke kun opsprætning af dæk, der er fundet sted i weekenden. Natten til søndag var det nemlig biler på Jessens Mole, der stod for skud. Her fik syv biler sparket sidespejle af. Et vidne så to unge mænd på cirka 18 år gå rundt og sparke dem af. Fyns Politi har nogle tekniske spor at gå efter og måske noget overvågning, som kan hjælpe i sagen, men ved ikke nærmere om, hvem synderne er.