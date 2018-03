Billedserie: Kunstskole på Tåsinge trækker folk fra udlandet til

En mekaniker, en søofficer og en underviser træder ind i et gammelt mejeri. Det lyder som starten på en halvdårlig vits, men det er virkeligheden på Mai-Britt Schultz' kunstskole, Kragekær Kunstskole, når 9-10 mennesker hver tirsdag mødes i et frirum og deler en fælles passion: maleriet.Deres baggrunde er vidt forskellige, det samme kan man sige, om deres motiver. - Det er underordnet, hvad man laver uden for vinduerne, det er kun det her inde, der tæller, siger Mai-Britt Schultz og kigger rundt i den store sal, som en gang var mejeriets hjerte, men nu rummer kilovis af kunstbøger, staffelier, malingtuber og pensler. Og lærreder. Lærreder med landskaber, ansigter, bygader, skovstier og mere abstrakte motiver i klare kontrastfarver.- Det er ikke vigtigt, at mine elever maler som jeg, men at de maler det, de selv vil. Jeg kan godt lide, at de maler forskelligt, for så skal jeg hele tiden holde mig skarp i undervisningen, forklarer Mai-Britt Schultz.Og det er tilsyneladende et hit at få lov at udvikle på sin egen stil. Mai-Britt Schultz' elever kommer fra det meste af Fyn, og hendes weekendkurser trækker endda folk til fra udlandet.