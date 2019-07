En bils slinger i valsen på Tåsinge fik Fyns Politi til at foretage et tjek på føreren af bilen.

Det skete klokken 02.08 natten til lørdag. Bilisten var en mand fra København på 31 år, og stoppet viste sig at give pote, da politiet fandt euforiserende stoffer i mandens bil. En test med narkometeret gav også udslag. Derfor blev manden kørt til politistationen, hvor han fik taget en blodprøve.

Om 10 dage kommer der svar på prøven, og den vil ligge til grund for strafudmålingen. Måles mængden af stoffer i mandens blod til at være over bagatelgrænsen, kan han se frem til 3 års ubetinget frakendelse af førerretten samt en bøde svarende til én måneds nettoløn.