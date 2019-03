Bilfrit torv tvinger Ryttershoppen i knæ

Da torvet i Svendborg lukkede for biler i sommer dalede omsætningen i specialforretningen Ryttershoppen markant. I januar faldt omsætningen med 70.000 kroner, og ejer Tina Maabo ser nu ingen anden udvej end at dreje nøglen om.

- Vi havde egentligt troet, at det nok skulle gå, selvom vores omsætning faldt hen over efteråret. Det første halve år af 2018 havde vi en stigning i omsætningen på 60 procent, mens det sidste halve år, hvor de lukkede torvet fra sommer, havde vi kun en stigning på 20 procent. Og det var lidt mærkeligt, for vores sortiment har ikke forandret sig. Men vores kunder begyndte at sige, at det var irriterende, at de ikke kunne komme tæt på og parkere, og at det var svært at finde en parkeringsplads, sige Tina Maabo.

- Det skyldes, at vores kunder ikke kan komme til at holde tæt på butikken. Det mister vi omsætning på, siger hun.

Indehaver af Ryttershoppen, Tina Maabo, har set sig nødsaget til at lukke sin forretning, der sælger udstyr til heste og ryttere. Foto: Katrine Becher Damkjær

Januar slog bunden ud

Skriften på væggen blev dog mere end tydelig for Tina Maabo, da hun fik omsætningstallene for januar i år.

Det blev udslagsgivende for, at hun besluttede at lukke butikken.

- I januar måned mistede vi en omsætning på 70.000 kroner sammenlignet med januar sidste år. Og da vi så kunne se, at februar måned ikke gik meget bedre, og 75 procent af vores kunder siger, at det er irriterende, at de ikke kan finde en parkeringsplads tæt på, så må vi jo handle ud fra det, siger hun og oplyser, at omsætningen i januar sidste år var på 150.000 kroner, hvorfor faldet i år er markant.

Og spørger man Tina Maabo er det bilfri torv, der blev indført 1. juni sidste år, efter alt at dømme årsagen.

- Jeg kan jo ikke sige med sikkerhed, at det er parkeringen, der er årsagen. Men omsætningen faldt samtidig med, at torvet lukkede for parkering.

Så nu gør hun kort proces.

- Vi holder ophørsudsalg fra 1. marts. Desuden er vi blevet kontaktet af tre forskellige interesserede, som ønsker at opkøbe varelageret. Hvis det ikke bliver en mulighed, lukker vi her den 20. april, og så må vi sælge resten af varelageret over webshoppen.

Hvad skal du så lave?

- Det ved jeg ikke endnu. Lige nu fylder det her det hele, siger hun og fortæller, at årsregnskabet for sidste år er færdigt, men endnu ikke offentliggjort.

- Men der er for første gang et lille underskud, slutter hun.