Bidder af David Bowie på Harders

Svendborg: Fredag den 7. december klokken 20 åbner spillestedet Harders dørene op for alle, der ønsker at genoplive øjeblikke med et af de største ikoner i rockmusikkens historie, nemlig David Bowie. Sådan skriver Mads Stephensen i en pressemeddelelse. Selve showet "Bites of Bowie" starter klokken 21 og er ganske enkelt en hyldest til en af de største stjerner på rockhimlen. Det er en musikfortælling i ord, billeder og ikke mindst sange fra David Bowies karriere. Prisen ved dørsalg er 100 kroner, men der kan også købes billet via billet.dk. /helena