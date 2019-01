Biblioteket er ikke en holdbar løsning: Nyt tilbud til unge gryer i Stenstrup

En ny ungdomsklub er under opsejling i Stenstrup. På et møde i starten af januar blev flere placeringer drøftet, og selv om intet er sikkert endnu, er bestyrelsesformand for det ene sted ikke afvisende over for idéen.

Stenstrup: Hen over sommeren har varmen, de lange dage og skolernes ferie været lig med mere fritid og mere tid sammen med kammeraterne. Det er ingen undtagelse for de unge i og omkring Stenstrup, hvor mødestederne har været rundt omkring i byen.

Men når regn og rusk ikke indbyder til at mødes udenfor, trækker flere unge indenfor, og her har især biblioteket, der er længe åbent for selvbetjening, været et yndet opholdssted for de unge. Her kan man sidde i fred og ro, men hvor hovedformålet for de fleste er fordybelse og lån af bøger, er det i høj grad et egentligt opholdssted for flere af Stenstrups unge. Og det er ikke en holdbar løsning, mener Tina Ernstsen, der er forælder til to og bor i Stenstrup.

- Vi har snakket med bibliotekspersonalet, og de unge må gerne være her, men det er ikke holdbart som opholdssted. Min datter på 14 år kommer også af og til selv på biblioteket med sine venner, men det kan være forstyrrende for de andre brugere, hvis der enten bliver spillet musik, grinet og pjattet, eller hvis de unge ikke lige husker at rydde op efter sig selv, når de går, siger hun.

Og hvis det ikke er biblioteket, er det rundt i bybilledet, de unge hænger ud. Og det kan også være til gene for byens borgere, har Tina Ernstsen oplevet. Det gælder især på facebookgrupperne for de lokale i Stenstrup og omegn.

- Der var en masse, der brokkede sig over, at nu gør de unge det ene og det andet. Jeg har selv en datter, der er i den aldersgruppe, så jeg tænkte: "Hvad gør vi egentlig for de unge i Stenstrup, og hvor kan de opholde sig?" Og der kom jeg frem til, at de ikke rigtig har noget sted at mødes, hvis de ikke har sport at gå til. Så skal de enten til Svendborg, eller også skal de hænge ud i byen, siger Tina Ernstsen.

- Så derfor må vi selv prøve at få noget stablet på benene.