Beværtninger går sammen: Genopliver gadefest i Frederiksgade

- Der skulle gerne være lidt for enhver smag i løbet af dagen, og vi har prøvet at brede det sådan ud, at der vil være musik, som alle gerne skulle kunne være med i.

- Der skal for eksempelvis være et børneområde hernede, så festen også henvender sig til børnefamilier, der kan komme i løbet af dagen, siger Maiken Kristensen og afslører, at gadefesten strækker sig fra klokken 13 til klokken 2 om natten, og at der vil blive budt på musik fra mange genrer.

- Vi vil gerne prøve at vise, at Frederiksgade er andet end værtshusgade fredag og lørdag nat, men at man også kan se, at det kan være en hyggegade, siger hun om gaden, der blandt andet er hjemsted for diskotekerne Crazy Daisy og Den Blå Gård og værtshuse som Den Høje Stue og Kahytten.

I arrangørgruppen gør man sig forhåbninger om, at festen skal give folk et andet syn på Frederiksgade end det, de får til dagligt, beretter Maiken Kristensen, indehaver af Kahytten og medinitiativtager til begivenheden.

Fredag 30. august genopstår Frederiksgades gadefest, hvor der både bydes på masser af livemusik, aktiviteter for børn og unge og muligheden for at få sig lidt til maven og hælde godt i ganen.

Svendborg: Det er en gade, som allerede er vant til at huse fester på ugentlig basis. Men nu er beværtningerne og andre forretningsdrivende i gaden gået sammen om at skabe - eller rettere genoplive - deres egen af slagsen.

Det er fredag 30. august, at gadefesten i Frederiksgade finder sted fra klokken 13 til klokken 02.Musikprogrammet for festen er som følger: - Rock Duoen/Olivur - Business & Pleasure - Den Stive Sømands Band - Danses Venner - Groovebox - En Lille Pose Støj Det er gratis at deltage i festen med den ene betingelse, at man ikke medbringer egne drikke- og madvarer. /heng

Det er prøvehandlingen, hvor der i sommermånederne er spærret af for biler og åbnet for udeservering i Frederiksgade, som ledte til den genopstandne gadefest. Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær

- Det skulle gerne blive til gavn, hvis vi kunne gøre det sådan, at festen blev en tilbagevendende begivenhed. Jeg håber, at det kan være med til at give os et endnu bedre sammenhold. Det kan jeg allerede mærke, at vi har fået, siger Maiken Kristensen.

Alt, hvad der bliver solgt fra mad- og ølboderne på dagen, går til en fællespulje, som forhåbentlig skal bane vejen for, at gadefesten kan gentages de følgende år.

- Alle er informeret om det og har taget godt imod det, siger Maiken Kristensen, som forklarer, at hvert sted er blevet bedt om at lægge 1000 kroner i kassen til gadefesten, men resten er finansieret gennem donationer fra diverse sponsorer.

Kort aftræk

Det er efterhånden et par år siden, at Frederiksgade sidst stod sammen om at holde en gadefest. Idéen til at bringe den til live igen opstod i kølvandet på den igangværende prøvehandling, hvor Frederiksgade sommeren spærres for biler i sommermånederne, hvilket giver beværtninger og spisesteder mulighed for at lave udeservering.

- Vi har hele tiden haft et fint samarbejde, men i forbindelse med prøveperioden var vi til mange møder sammen. Her er vi nok kommet hinanden lidt mere ved, og samarbejdet er blevet endnu bedre. Og det var her, vi begyndte at tale om at stable en gadefest på benene igen og samle byen hernede, fortæller Maiken Kristensen.

Og så er det i øvrigt ikke lang tid, arrangørerne har haft til at banke festen på benene, afslører Kahytten-indehaveren.

- Vi har kun haft 14 dage til det, og det betyder nok også, at der vil komme nogle skønhedsfejl, når det har skullet gå så stærkt. Men vi har lagt mange timer i det, og det har været sjovt og lærerigt. Og nu krydser vi bare fingre for, at det kommer til at gå godt.