Betjente fangede tyveknægt på knallert

Skårup: To tyveknægte havde onsdag ved middagstid brudt ind i en privat ejendom på Vængemosevej i Skårup. Men de kunne ikke løbe fra stedet uset.

Et vidne så nemlig en knallert køre fra adressen i retning mod Svendborg, hvorpå der sad to personer. En patrulje rykkede ud, da vidnet anmeldte, og stoppede knallerten et godt stykke længere væk. Nemlig på Skårupøre Strandvej ved Skibsvej i Åbyskov.

Der er dog kun én person på knallerten, da patruljen når frem. Det viste sig at være en 39-årige mand, og politiet kunne konstatere, at han havde stjålet en bærbar computer af mærket Lenovo, nogle småpenge og et specielt nøglevedhæng, forlyder det på politiets døgnrapport. /limai