Best of Svendborg 2019 er skudt i gang: Dem, der stemmer, bestemmer

For andet år i træk vil Best of Svendborg hylde Svendborgs butikker, virksomheder og ildsjæle. Og nu er er åben for indstillingerne i årets 13 kategorier, hvilket du kan læse mere om på uas.dk

Svendborg: Prisfesten Best of Svendborg 2019 er i fuld gang - og du kan allerede nu gå ind på Ugeavisen Svendborgs hjemmeside, uas.dk, og indstille dem, du synes fortjener en hyldest og en statuette.

Best of Svendborg er skabt for at give et skulderklap til de personer, butikker og virksomheder, der gør noget ekstra. Og det er vigtigt, pointerer salgschef for Ugeavisen Svendborg Mogens Balle.

- Best of Svendborg er en hyldest til dem, der gør noget ekstra. En hyldest til de butikker, der ikke bare forventer, at kunderne kommer ind ad døren, men som gør en ekstra indsats for dem. Og så er det vigtigt at få fortalt, at vi har en by, som vi er stolte af og ikke mindst nogle butikker, vi er stolte af, slår Mogens Balle fast.

Tiltaget havde præmiere sidste år, hvor knap 10.000 af Ugeavisen Svendborgs læsere indstillede byens butikker, virksomheder og ildsjæle. Da Best of Svendborg kom til den afsluttende afstemning, gav 27.268 læsere deres mening til kende.