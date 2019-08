Besparelse på græsklipning: Byen stod for i 2017

Svendborg: Det er ikke kun landsbyerne udenfor Svendborg by, der må holde for, når der skæres i udgifterne til græsklipning af de kommunale arealer.

Det fastslår det socialdemokratiske medlem af byrådet Søren Kongegaard. Han har undersøgt, hvor der blev skåret, da der i 2017 blev sparet 42.000 kroner på vedligeholdelse af kommunens grønne arealer, og det viser sig, at seks ud af syv områder dengang var i byen.

Der blev dengang blandt andet skåret i udgifterne til klipningen af store grønne områder ved Byparken og Svendborg Medie- og Sportsefterskole. Søren Kongegaard reagerer, efter at Fyns Amts Avis har bragt en liste med 19 lokaliteter - heraf 14 udenfor Svendborg by - hvor der er skåret ned i 2019.

Søren Kongegaard vurderer, at sol og vind er delt meget ligeligt mellem by og land.

- Der er selvfølgelig forskel på at bo i byen og på landet, men der er ingen, der bevidst har besluttet sig for, at landområderne skal holde for, og det er det indtryk, man har fået, når man har fulgt debatten. Når man ser det her i et større billede, så er det mit indtryk, at alle holder for, siger Søren Kongegaard.

Debatten om græsklipning og prioriteringen mellem land og by blev indledt, da medlemmer af bestyrelsen i Grundejerforeningen Søvang i Ollerup stod frem og beklagede sig over, at græsset på et stort fællesområde ned mod Ollerup Sø i år kun bliver klippet seks gange mod tidligere 16-20 gange om året.