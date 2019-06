Besøgsrekord på museet: Naturama med det bedste halvår nogensinde

- Det er det bedste halvår, vi nogensinde har haft, siger han og forklarer, at anden halvdel af åbningsåret 2005 ganske vist på bød på omkring 41.000 publikummere, men at der i det tal også ligger foredrag samt undervisning på skoler.

Særligt smykkeudstillingen gør ifølge direktøren, at museet får fat i nye målgrupper, og så hører det også med, at det er lykkedes at få budskaberne ud til en større skare.

Naturama-direktør Mette Thybo er glad for tallene og vurderer, at museet har gjort flere ting rigtigt i år.

Pænt regnskab

Forleden var Naturama på dagsordenen på et møde i Kultur- og Fritidsudvalget i Svendborg Kommune.

Her skulle politikerne blåstemple museets årsregnskab, som viser et overskud på 328.000 kroner.

Det gjorde de så, og man kunne i lyset af de høje besøgstal godt tro, at museet for alvor vil lave plus i 2019.

Men sådan hænger tingene ikke helt sammen.

- Når vi har så mange inde, betyder det, at der skal flere til at få det hele til at glide, så gæsterne får en god oplevelse, ligesom der er er større omkostninger til rengøring, siger Mette Thybo, der dog vedgår, at høje besøgstal trods alt ikke overordnet belaster økonomien.

- Det betyder selvfølgelig, at vi har lidt ekstra penge, som vi kan investere, så vi kan løfte oplevelsen for gæsterne, siger hun.

Hvordan bundlinjen kommer til at se ud i 2019-regnskabet, er Mette Thybo forsigtig med at sige noget entydigt om. Blandt andet fordi en varm og tør sommer som den i 2018 kan ødelægge ganske meget, ligesom Naturama som et led i den kommunale spareøvelse i år har mistet 200.000 tilskudskroner.

- Men det skulle da være mærkeligt, hvis vi ikke får overskud, siger hun.