Beruset mand anholdt under indbrud - nok en sigtelse venter ham

Tirsdag formiddag afhøres en mand fra Svendborg, som mandag aften blev opdaget af vidner under et indbrud. Han har muligvis mere på samvittigheden, mener politiet.

Svendborg: Når han vågner af sin søvn og rus, kan en 33-årig mand fra Svendborg se frem til en afhøring på politigården i Odense. Manden blev mandag klokken 22.30 anholdt på fersk gerning under et indbrudsforsøg på Tværvej i Svendborg, oplyser Fyns Politi.

Det var vidner, som ifølge vagtchef hos Fyns Politi Hans Jørgen Larsen alarmerede politiet, da der blev knust en rude i huset. Politiet var så hurtigt fremme ved stedet, at betjentene kunne snuppe manden, mens han stadig var ved at bryde ind, men han havde nået at ødelægge en terrassedør, inden han blev standset.

- Da vi står der, får vi nogle oplysninger om, at en person, der svarer til hans signalement, er set i forbindelse med et indbrud på Slotsvængevej i Svendborg. Han skal have stjålet en traktor, som han har smidt på Tvedvej, og der er så nogen, der har set ham, fortæller vagtchef Hans Jørgen Larsen.

Den 33-årige blev anholdt og sigtet for indbrudsforsøget på Tværvej, og tirsdag formiddag forventer politiet at kunne afhøre ham om de andre forhold, som han også bliver sigtet for.

Det kunne ikke lade sig gøre at afhøre manden umiddelbart efter, han var blevet anholdt, forklarer vagtchefen:

- Han var så beruset, at vi ikke mente, han var egnet til afhøring.