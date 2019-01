Beredskabets nytår i Svendborg: To containerbrande, et buskads med ild i og et væltet træ

Svendborg: Beredskabet i Svendborg har haft en forholdsvis stille og rolig nytårsvagt.

For selvom det måtte rykke ud fire gange i løbet af natten og morgenen, så var der tale om mindre opgaver, som ikke krævede det store arbejde.

Det beretter vagthavende indsatsleder Lars Jeppesen tidligt nytårsdag.

- Der har været udrykninger, men det har ikke været de store katastrofer, vi har været ude til, siger han.

- Vi havde to containerbrande, som jeg ikke kørte med ud til, men brandfolkene klarede alene. En på Lærkevej i Stenstrup klokken lidt over midnat og en på Lærkesvej i Svendborg klokken et. Klokken to var der så en melding om en brand i et buskads, som formentlig har været antændt af noget fyrværkeri, forklarer indsatslederen.

Om morgenen omkring klokken 8.40 blev beredskabet igen kontaktet.

- Der var et træ, som var væltet i krydset mellem Boholtevej og Øksendrupvej. Det har vi sendt et firma ud for at rydde, lyder det fra Lars Jeppesen.