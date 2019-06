Beredskabet rykkede ud: Plæneklipper forårsagede brand i maskinhal

Vester Skerninge: Det var en plæneklipper, der var årsagen, da en brand opstod søndag eftermiddag i en maskinhal på Nørremarksvej i Vester Skerninge.

Plæneklipperen stod i en del af maskinhallen, der var indrettet som værksted.

- Det var ejeren af gården, der lagde mærke til det. Han forsøgte at slukke med en pulverslukker, men det var ikke nok, og så tilkaldte han os, fortæller indsatsleder ved Beredskab Fyn, Lars Jeppesen.

Beredskabet modtog alarmen klokken 15:08, og i alt otte brandfolk deltog i brandslukningen.

Selve slukningsarbejdet tog omkring et kvarter, og selvom maskinhallen slap for at gå op i flammer, var det ikke helt uden brand- og røgskader, fortæller Lars Jeppesen.

- Der var brændt en stribe fra plæneklipperen og op af væggen, og det var lige nået op til loftet, før vi fik det stoppet, så det ikke bredte sig yderligere, fortæller indsatslederen, der kørte fra Vester Skerninge igen lidt over fire.