Beredskabet ryddede op i timevis: Bilist trak fem kilometer langt oliespor på Tåsinge

Tåsinge: Det tog flere timer for beredskabet at rydde op, efter en bilist torsdag eftermiddag havde trukket et fem kilometer langt spor af motorolie efter sig på Tåsinge.

Det fortæller indsatsleder Kenneth Hørdum, der kan berette, at de i alt var syv mand afsted på oprydningsopgaven.

- Vi har vasket vejen hele vejen fra Strammelse op til Sundbrovejen. Vi fik meldingen klokken 15.20, og vi var først færdige med at rydde op ved halv syv-tiden om aftenen. Så jo, det tog en rum tid, fortæller han.

Ifølge Kenneth Hørdum var bilisten ikke selv skyld i olieforureningen, men af hensyn til trafikken og asfaltens beskaffenhed måtte beredskabet altså rykke ud og rydde op efter olielækket.

- Oliefilteret i varevognen, han kørte i, var gået i stykker og lækkede olie, men han havde ikke opdaget det før olietrykket og oliestanden i bilen indikerede, at der var problemer, hvorefter han stoppede bilen. Men der havde han altså nået at køre fem kilometer, fortæller Kenneth Hørdum.

Der var dog kun behov for at vaske vej på en 3,2 kilometer lang strækning, hvad der alligevel tager nogle timer.

- Vi har sådan noget, der hedder Roadbio, som vi sprøjter på med en rygsprøjte, og så kører vi det over med vand bagefter med tankbilerne, og så bliver det næsten neutraliseret. Det er nødvendigt, for olien gør jo vejen glat, og det ødelægger jo også vejbelægningen, når olien trækker ned i det, så det skal altså fjernes, slutter han.