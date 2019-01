Beredskab Fyn holder øje: Nyt varsel om forhøjet vandstand

Sydfyn: Det er ikke mange døgn siden, det seneste højvande trak sig tilbage efter at have sneget sig ind på havne, strande, veje og i kældre.

Men nu varsler Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) igen forhøjede vandstande i Det Sydfynske Øhav.

Natten til onsdag og indtil op ad formiddagen vil vandet igen svinge sig op på mellem 1 og 1,4 meter lokalt over normal vandstand. Sådan lyder de umiddelbare prognoser fra DMI mandag over middag.

Det giver anledning til årvågenhed hos Beredskab Fyn, hvor Mogens Bjerregaard er beredskabsdirektør. Men umiddelbart ikke til andre foranstaltninger.

- Vi følger det. Også ganske fokuseret, men vi ser ikke behov for at gøre andet på nuværende tidspunkt end at have opmærksomheden rettet mod havnene, siger han med øjnene på prognoserne.

I Svendborg kan vandet komme op på 1,4 meter over daglige vande, og det vil sandsynligvis blive at mærke på havnen, mener beredskabsdirektøren.

- Jeg tænker, vi formentlig vil se noget vand på havneområdet i Svendborg, men i Assens og Faaborg-Midtfyn tror jeg ikke, det når over kajkanten, men jeg kan ikke afvise det. Men det vil ikke give deciderede oversvømmelser, siger han.

Heller ikke i Bagenkop, som var det sted, hvor vandstanden nåede højest op ved det seneste højvande i sidste uge, forventer beredskabet på baggrund af de nuværende prognoser, at der bliver problemer af nævneværdig karakter denne gang. Her vil vandstanden formentlig kun nå 1,08 meter over daglig vande, mens vandstanden ramte omkring 1,6 i sidste uge.

Beredskabet holder dog en tæt kontakt til havnene og kommunerne i Det Sydfynske Øhav, men med lokale vandstande på maksimalt lige over en meter, som prognoserne siger lige nu, er der ingen grund til frygt for store oversvømmelser på nuværende tidspunkt.

Den forhøjede vandstand følger i kølvandet på en kraftig og langvarig vind på op mod 15 meter i sekundet, som i det sydfynske vil vare fra tirsdag middag og et døgns tid frem.

I en pressemeddelelse tirsdag eftermiddag oplyser Beredskab Fyn, at der vil kunne hentes sandsække til sikring af eget hjem på Nordre Kajgade i Svendborg fra tirsdag.