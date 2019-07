Ben & Jerrys is-forretning åbner i Frederiksgade

Svendborg: Ben & Jerrys blev etableret i Vermont i USA i 1978 under beskedne forhold. Men siden har virksomheden vokset sig stor; også i Danmark, hvor den første Ben & Jerrys isforretning på Fyn åbner i Svendborg i løbet af denne uge.

- Jeg har valgt at den skal ligge i forbindelse med vores lokaler i Frederiksgade, hvor Burgermania ligger, fortæller ejeren af burgerrestauranten, Ashkan Khani.

- Den skal ligge der, fordi gaden begynder at blive mere hyggelig, og der kommer flere og flere mennesker, så jeg synes, det passer rigtig godt sammen, siger Ashkan Khani.

Han fortæller, at valget faldt på Ben & Jerrys, fordi han er fascineret af virksomhedens historie. Og et kig på hjemmesiden fortæller da også en historie, der passer som fod i hose ind i den amerikanske drøm, hvor alle, der vil, kan drive det vidt.

Ben & Jerrys startede i 1978 på en nedlagt tankstation, hvor iværksætterne begyndte at lave is på baggrund af et brevkursus.

Siden voksede virksomheden sig til og har i løbet af årene arbejdet for at forbedre forhold for landmænd og drive landbrug i en mere bæredygtig retning ved blandt andet at sige nej til GMO, foruden man forsøger at være en aktiv spiller i fairtrade, står der på virksomhedens hjemmeside.

Mange vil måske vide, at Ben & Jerrys is ikke er den billigste is på markdet, og det erkender Ashkan Khani også.

- Men jeg har fået mulighed for at sælge det til rimelige priser, hvor alle kan være med, lover han og fortæller, at forretningen åbner i løbet af ugen.

- Vi laver en såkaldt soft opening, hvor vi lærer, mens vi betjener kunder, og så laver noget mere markedsføring på et senere tidspunkt. Nu skal vi bare i gang. Og have noget solskin, tilføjer han.