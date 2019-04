Mødre med deres nyfødte kan i de kommende uger ikke få en seng på barselsgangen på Svendborg Sygehus. I stedet skal de blive på fødestuen indtil de er klar til at tage hjem. Det sker for at frigøre sygeplejersker til at give et nap med på barselsgangen i Odense, hvor mange langtidssygemeldinger gør det svært at få enderne til at mødes. Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær

Barselsgangen i Svendborg bliver de næste uger lagt sammen med fødegangen for at frigøre sygeplejersker til at tage til barselsgangen i Odense og give et nap med. I Svendborg vil man forsøge at opretholde den samme standard, som man plejer, lover afdelingsleder.

Svendborg: Barselsafdelingen på hospitalet i Odense slås med mange langtidssygemeldinger, og derfor er man nødt til de næste uger at sende sygeplejersker fra Svendborg til Odense for at give et nap med. I Svendborg betyder det, at man de næste uger vil lukke selve barselsgangen og i stedet lade de fødende blive på deres fødestue ind til de er klar til at tage hjem. - Vi lukker ikke barselsafsnittet. Vi lægger det sammen med fødeafsnittet, pointerer oversygeplejerske og afdelingsleder på gynækologisk obstetrisk afdeling, Pia Dybdal. - Grunden til, at vi gør det, er, at inde i Odense er vi udfordret af, at der har været meget sygdom blandt personalet. Vi har otte langtidssygemeldte i Odense plus det sædvanlige sygdom, og det gør, at vi simpelthen ikke kan skaffe hænder og kompetencer nok til at være i Odense, siger Pia Dybdal. - Det her er force majeure som følge af, at vi har så mange langtidssygemeldte på afdelingen i Odense. Jeg kan fortælle, at jeg for at løse det her også har haft kontakt til andre obstetriske afdelinger i regionen for at høre, om der var sygeplejersker i overskud, og det var der ikke. Vi gør det her, fordi vi er trængte på personale lige nu, og vi skal sikre at vi kan passe vores patienter - vores nye familier - på en god måde, siger hun. Sammenlægningen af de to afdelinger på Svendborg sygehus sker fredag den 5. april klokken 15 over påsken ind til den 23. april om morgenen, oplyser Pia Dybdal.

Fødegangen her på Svendborg Sygehus bliver de næste uger også barselsgang. Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær

Patientsikkerhed Pia Dybdal forklarer, hvordan man helt konkret vil løse udfordringen: - Det betyder for patienterne, at dem, som ikke føder ambulant, bliver på fødestuerne, indtil de kan tage hjem, frem for at de bliver flyttet over på barselsafsnittet. Så har vi flyttet en sygeplejerske med over på fødegangen, og så er det et samarbejde mellem jordemødrene og sygeplejerskerne at få afsnittet til at fungere. Vurderingen er, at det kan lade sig gøre, da kvinder med deres nyfødte sjældent opholder sig i dagevis på barselsgangen i Svendborg: - Oftest har vi ikke så lange indlæggelser i Svendborg, fordi vi kun har de gravide, der er vurderet til at være uden komplikationer, til at føde hernede. Typisk har de en enkelt overnatning, og det vil man også kunne have med den ordning, vi laver nu, siger hun og forsikrer, at det ikke vil forringe patientsikkerheden. - Vi vil forsøge at opretholde den samme standard, som vi plejer, siger hun og fortæller, at skulle det pludselig vælte ind med fødsler, så fødestuerne er optaget af barslende kvinder, så er der også mulighed for at lægge de barslende kvinder på en stue, man opretter til det.

Barselsgangen her på Svendborg Sygehus holdes lukket de kommende uger for at frigøre personale til at tage til Odense og give et nap med. til gengæld skal kvinder barsle på fødestuen indtil de er klar til at tage hjem. Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær

Kejsersnit i Odense Ordningen løber indtil den 23. april. Regner I med at have de langtidssygemeldte tilbage på arbejde i Odense derefter? - Ja, det tænker vi. Og så er der også nogen, der er færdige med at afvikle restferie. Og det vi gør i den mellemliggende periode, det er, at vi plejer jo at have planlagte kejsersnit i Svendborg, men dem laver vi i Odense for at aflaste pladserne i Svendborg. Hvad siger medarbejderne til sammenlægningen? - Der er nogle, der synes, det er svært, og der er nogen, der godt kan forstå det. Vi har jo et rigtig godt fødetilbud i Svendborg og noget personale, der brænder for fødeområdet i Svendborg, så de er meget dedikeret til det, og vil helst arbejde i Svendborg. Det er med forskel, hvordan det bliver modtaget. Men ingen tvivl om, at mange helst bare vil blive i Svendborg og arbejde de næste uger. - Men vi er jo forpligtet til, at vi kan dække med de rette kompetencer til de rette opgaver, slutter Pia Dybdal.