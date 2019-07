Ballettens verdensstjerner på Broholm: Piruetter, sød musik og en lille smule gråvejr

Sidste år skinnede solen over Broholm, da Verdensballetten for første gang lagde vejen forbi. Det gjorde den ikke i år, men det holdt tørt, så publikum også i år kunne nyde eftermiddagen med yndefuld dans og musik.

Broholm: Konferencier Jens-Christian Wandt sagde godt nok ordet sommerdag i sin introsang på scenen på Broholms gårdsplads søndag eftermiddag. Men megen sol var der ikke at se, da Verdensballetten for andet år i træk lagde vejen forbi Broholm. Et par tvivlsomme dråber vand faldt fra himlen ved showets start, men de bange anelser om et skyl over den åbne scene, blev skudt til hjørne. Dagen forinden, lørdag, havde Verdensballetten lagt vejen forbi Møllerup Gods på Mols, hvor 2000 mennesker overværede balletten sammen med Dronning Margrethe, fortalte konferencieren efter sin velkomstsang. - I dag er der ingen dronning, men ved I hvad. Vi har her, sagde Jens-Christian Wandt, der introducerede det første balletindslag, der var et nummer, som blev lavet og opført til den engelske dronnings 80 års fødselsdag.

Om Verdensballetten Det er andet år i træk Verdensballetten finder sted på Broholm. Det er den eneste forestilling Verdensballetten har på Fyn. Verdensballetten byder på klassisk ballet og moderne dans, arier og scener fra operaens verden og klassisk musik for violin og klaver.



Sidste år foregik forestillingen i gården ved voldgraven, men der var efterfølgende kritik fra de bageste rækker, hvor flere blandt publikum mente, at udsynet ikke havde været tilstrækkeligt godt. Derfor blev forestillingen i flyttet over i parken.



På scenen stod nogle af verdens bedste balletdansere, blandt andre Steven McRae fra The Royal Ballet of London, der også er kunstnerisk leder på Verdensballetten. Også fra The Royal Ballet of London var danserne Frederico Bonelli, Nehemiah Kish, Yasmine Naghdi og Yuhui Choe.Dertil kommer Xander Parish, der er solodanser fra Mariinskij Ballet i St. Petersborg og Iana Salenko og Marian Walter, der er solodansere fra Statsballetten i Berlin.



Konferencier var Jens-Christian Wandt.

Konferencier Jens-Christian Wandt stod for at præsentere de forskellige indslag og havde et par gode historier med i ærmet om danserne. Foto: Linea Andersen

Netop født Cirka 200 mennesker havde fundet vej til Broholms gård og taget plads på de hvide stole. Scenen var i år rykket ind i gården frem for, at den som sidste år var på plænen, hvor publikum havde ringe udsyn til danserne på scenen. Ikke nok kunne gæsterne nyde godt af de helt store stjerner inden for balletten. Også musikalsk var der folk fra superligaen. Makkerparret Walentin og Mckenzie på henholdsvis violin og klaver var den musikalske røde tråd i forestillingen, der flere gange lagde musik til sopranen Dénise Beck, der er kendt fra operascenerne i Wien. Sopranens første indslag blev efterfulgt af ballet af den berømte balletdanserinde Iana Salenko, der dansede soloen "Den døende svane" fra Svanesøen. En meget kendt solo, som ikke er teknisk svær, men kræver udstråling og personlighed. Og endnu engang havde konferencieren en fornøjelige historie at byde ind med til publikummet, inden danserinden gik på scenen. - Jeg læste for nylig en artikel i Politiken, hvor der i overskriften stod graviditetsballet. Jeg får i dag i stedet lyst til at sige barselsballet. - Iana nedkom nemlig med sit andet barn for syv uger siden, fortalte Jens-Christian Wandt, hvorefter den smukke solist dansede soloen yndefulgt og uden tegn på, at hendes krop netop har været igennem en fødsel. Lidt satire var der dog også at finde på scenen. Et muntert nummer med en ung, dansende mand, der skulle forestille at være lidt beruset, fik da publikum til at trække på smilebåndene søndag eftermiddag.

Omkring 200 mennesker havde købt billet til Verdensballetten søndag eftermiddag på Broholm Gods. Foto: Linea Andersen

Det første balletindslag blev udført af Yasmine og Naghdi Federico Bonelli fra Royal Ballet of London. Foto: Linea Andersen

Sopranen Dénise Beck synger her sit første nummer på Broholm Gods søndag eftermiddag. Det var hendes andet år med Verdensballetten. Foto: Linea Andersen

Parret Yuhui Choe og Nehemaih Kish danser her sammen. De er fra The Royal Ballet of London. Foto: Linea Andersen

Her et satirisk indslag mellem den musikalske duo Walentin og Mckenzie og danser Marian Walter (længt til højre). Foto: Linea Andersen

Violinist Walentin er den ene i duoen Walentin og Mckenzie. Her ses han i solonummer. Foto: Linea Andersen

Parret Yuhui Choe og Nehemaih Kish danser her sammen. De er fra The Royal Ballet of London.

Publikum afventer showets start. Foto: Linea Andersen

