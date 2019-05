4 Forrygende gæstespil

Baggårdteatret lægger også i denne sæson scene til en række gæstespil. Når det belgiske musikteater Walpurgis kommer til med forestillingen over Carsten Jensens roman "Vi, de druknede", så sker det dog ikke i Svendborg.

Sådan en forestilling kan jo nærmest kun sættes op i Marstal, og det bliver den fra 6. til 10. august i HCC Bådeværft.

Til september udfordrer koreografen Palle Granhøj nøgenheden med danseforestillingen "An Eve to an Adam".

December står i madens tegn med "Fortællingen om et gæstebud". Her inviteres publikum til et festmåltid med inspiration fra Karen Blixens Babettes Gæstebud. Det er madteater, som også publikum får lov at bide i.

Resten af programmet, som også inkluderer repremierer på stykkerne "Danneborg" og Knud Romers ABC" kan ses på Baggårdteatrets hjemmeside.