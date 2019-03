Baggårdteatret afslører ny forestilling med Katinka: - Det er et drømmecast

Svendborg: Efter en helt historisk koncert-marathon med koncerter tre dage i træk på spillestedet Harders i Svendborg, skulle man tro, at Katinka Bjerregaard har fået set rigeligt til byen. Men Svendborg kommer til at se endnu mere til den 27-årige sangerinde, sangskriver og skuespiller.

Til torsdagens koncert, der var den tredje og sidste, hun holdt i Svendborg i træk, kunne teaterdirektør Jakob Engmann afsløre, at Katinka skal skrive musik og stå på scenen til Baggårdteatrets kommende forestilling "Jagten på det gode menneske".

- Hvis jeg kiggede over dansk teater, er det et drømmecast, jeg kunne ikke have ønsket mig det bedre, fortæller han til avisen.

Stykket handler om den danske forfatter og humanist Karin Michaëlis, der levede fra 1872 - 1950 og boede på Thurø, hvor hun husede tyske flygtninge, som blandt andet Bertolt Brecht. Hun skrev 36 romaner og et utal andre værker, men ifølge Baggårdteatret endte med at blive glemt af sin eftertid. Hun var humanist, idealist og en stærk kvindeskæbne, der gjorde oprør.

- Vi var rørende enige om, at hvis der var en nutidig kvindelig kunstner, som kunne sætte både musik, men også nyskrevne ord på Karins forfatterskab og stemme i tiden, så skulle være Katinka, fortæller den begejstrede teaterdirektør fra Baggårdteatret, og begejstringen er da også gensidig.

- Jeg endte faktisk med at plage Jakob, om at jeg skulle være med, for jeg var slet ikke i tvivl, da han spurgte mig, fortæller Katinka, der allerede havde læst lidt af Karin Michaëlis' værker, før Jakob Engmann kontaktede hende for godt et år siden.