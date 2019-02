Bageri udsat for indbrud: Røremaskine stjålet

Svendborg: Det svendborgensiske bageri Brødkompagniet i Brogade har haft ubudne gæster på besøg, som har taget en af bageriets røremaskiner.

Ifølge Fyns Politis døgnrapport har der været indbrud i Brødkompagniet et sted mellem tirsdag klokken 15.00 og onsdag morgen klokken 05.00. Det fremgår desuden, at gerningspersonen har brækket et beslag med hængelås af til døren på bagsiden af bageriet, og derefter har været inde i både kælder og forretning.

Vedkommende har taget røremaskine og diverse tilbehør til maskinen, der er af mærket Bjørn Teddy, med sig. /heng