Bager udvider og åbner butik nummer to: Nu kan man få frisk morgenbrød i Skårup

Ægteparret bag Hos Bageren i Vester Skerninge tager første skridt i retning mod at blive en kæde og slår på fredag dørene op for en ny bagerbutik i Skårup.

Skårup: - Vi vil mere end det her. Vi skal meget gerne være landsdækkende inden for de næste 20 år.

Sådan sagde bager Bo Milling Søndergaard sidste år til Fyns Amts Avis, da han sammen med sin hustru Charlotte Søndergaard overtog Vester Skerninge Bageri. Dengang fortalte ægteparret, at bageriet i Vester Skerninge, der i dag hedder Hos Bageren, blot ville blive det første i en kæde af bagerier, og at de gik med tanker om at åbne flere rundt om i provinsbyerne.

Nu har de så gjort alvor af det og kan på fredag åbne dørene til en ny bagerbutik på Skårup Stationsvej i Skårup, afslører Charlotte Søndergaard.

- Drømmen er jo at få Hos Bageren rundt til de små landsbyer, hvor der ikke i forvejen ligger bagere, og det har vi fået mulighed for her, siger hun om bagerbutikken, der ligger overfor brugsen i Skårup i bygningen, der tidligere har huset bank og postafdeling.

Hun afslører, at der har været andre muligheder og andre landsbyer i spil, men at valget i sidste ende faldt på Skårup.

- I Skårup var det, vi ledte efter, nemlig at der ikke var andre bagere lige rundt om hjørnet. Folk skal vist til Svendborg eller Nyborg for at finde en, siger hun.

- Så da vi havde kørt forbi lokalerne et par gange og set, at det var til leje, besluttede vi os for at tage ind og kigge på det. Derefter talte vi med dem, der ejede det, og de sagde, at vi gerne måtte åbne sådan en butik, siger Charlotte Søndergaard og tilføjer, at butikken ikke har eget bageri, og at det betyder, at brødet bages i bageriet i Vester Skerninge og køres til Skårup hver morgen.