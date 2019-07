Badning frarådes: Mistanke om forurening ved Smørmosen Strand

Thurø: Dårligt er det blå flag kommet tilbage på Christiansminde Strand, før den er gal igen.

Søndag eftermiddag kunne Svendborg Kommune således kundgøre på sin hjemmeside, at badning frarådes ved Smørmosen Strand på Thurø.

Ifølge hjemmesiden er forklaringen, at der lørdag eftermiddag skete et uheld på en af Vand & Affalds pumpestationer, og at der er mistanke om, at det har forurenet badevandet ved Smørmosen.

Uheldet blev opdaget natten til søndag, og mandag formiddag vil der blive taget en vandprøve, som skal klarlægge, om det er forsvarligt at bade ved stranden.

Kommunen forventer at få svar på prøven tirsdag.

Det var søndag ikke muligt at få Vand & Affald-direktør Ole Øgelund i tale.

Det er anden gang på en uge, at kommunen fraråder badning ved en kommunal strand. Onsdag blev det blå flag således pillet ned ved Christiansminde, fordi en vandprøve havde vist et for højt indhold af bakterien e-coli.

Flaget kom op igen lørdag.