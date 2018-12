Avisbud fængslet efter dødsulykke i Svendborg

Den 31-årige mand, der natten til søndag påkørte og dræbte en kvindelig cyklist i Svendborg, er blevet fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Svendborg. Her blev det besluttet at opretholde anholdelsen af manden i tre dage, mens det undersøges, om han var påvirket af cannabis, da ulykken skete.

En prøve, som er afgørende for, om han i så fald skal sigtes for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

Beslutningen blev at opretholde anholdelsen i tre gange 24 timer, og den bundede i, at der endnu ikke lå et resultat af den prøve, som kunne vise, om føreren var påvirket af det euforiserende stof cannabis eller ej under ulykken.

Svendborg: Føreren af den varebil, der lørdag nat blev anholdt efter at have ramt en 49-årig kvinde, som efterfølgende døde, må blive i politiets varetægt endnu.

Den 31-årige mand forklarede, at han ikke havde set cyklisten på forhånd, og at han mente at have bremset ned, inden han med med cirka 30-35 kilometer i timen drejede ud på Vestergade. Her så han fortsat ikke cyklisten, der lå på asfalten, og kørte ind i hende, hvilket fik ham til at standse bilen.

I retten kom det frem, at den 31-årige fører af varebilen var fra Litauen, gennem 13 måneder havde arbejdet fast som avisbud i Danmark og boede i Rudkøbing på Langeland. Og at han var lige var mødt på job og skulle til at dele aviser ud, da ulykken skete natten mellem lørdag og søndag lidt efter klokken 03.00.

Anklageren undrede sig desuden over, hvorfor buddet havde en bunke aviser liggende i forruden, som kunne forringe hans udsyn, hvortil der blev svaret, at det var af praktiske årsager, når han skulle dele dem ud.

Direkte adspurgt af anklageren, om han havde røget hash fornyligt, svarede avisbuddet, at det havde han ikke. Han fortalte dog, at han for fire-fem uger siden havde røget en joint til en fest.

Tre døgn

Føreren af varevognen blev sigtet for at have tilsidesat færdselssikkerheden og for uagtsomt manddrab. Og så vil resultatet af cannabistesten, der kommer inden for de næste dage, vise, om han skal sigtes under særligt skærpende forhold.

Anklageren talte for en varetægtsfængsling - blandt andet fordi der på nuværende tidspunkt var mistanke om, at føreren var påvirket af stoffer. Forsvareren derimod ønskede føreren frifundet for alle tre forhold.

Dommer Anni Brix Olesens beslutning blev, at det 31-årige avisbud forbliver i politiets varetægt i yderligere tre døgn, mens man får resultaterne af prøven på plads.

Det blev besluttet, at parterne møder op i retten igen onsdag klokken 13.00.