Arrangør godkender festival: Nu skal vi tage næste skridt

- Det er gået fantastisk. Fredag var gården fyldt. Vi kunne måske have klemt lidt flere ind. Men bordene var fyldte, og om aftenen var der en dansefest. Det var festivalens højdepunkt, da en af Afrikas største stjerner optrådte med et 14 mands band, siger han og refererer til Seun Kuti & Egypt 80. Et band som tidligere har optrådt på Orange Scene på Roskilde Festival og til uddelingen af Nobels Fredspris.

Festivalleder Mads Stephensen er ikke i tvivl om, at dette års festival er en succes. Han lover samtidig, at Svendborg Jazzfestival kommer igen til næste år.

Næste skridt

Lørdag eftermiddag gik Mads Stephensen rundt blandt gæsterne og blev mødt med ros. Det er resultatet af en række menneskers hårde arbejde. Rigtig hårde arbejde, forklarer han.

- Vi bruger rigtig mange timer på at skabe festivalen. Og skal vi realisere vores ambitionsniveau på sigt, er vi nødt til at få støtte til at kunne give nogle i organisationen løn for deres arbejde. Jazzfestivalen har krævet mere arbejde ind vi havde forudset og trukket tænder ud. Og det skyldes, at vi så gerne vil have, det bliver mega fedt, siger festivallederen.

I løbet af lørdagen var køen i baren til at overskue. Og det er heller ikke her, at festivalen henter den store omsætning, fortæller Mads Stephensen.

- Vores klientel er mere et nydepublikum, end nogle der bestiller den ene fadøl efter den anden, lød vurderingen.